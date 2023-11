Alles in eigener Hand: Italien bezwingt Nordmazedonien

Anzeige

Europameister Italien geht nach einem verdienten Sieg gegen Nordmazedonien gestärkt in sein Qualifikationsfinale. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luciano Spalletti gewann zwar mit 5:2 (3:0), wackelte zwischenzeitlich aber bedenklich. Dennoch kann sich Italien das Ticket für die EM 2024 nun am Montag (20.45 Uhr/Nitro) in Leverkusen gegen die Ukraine lösen. Dort genügt bereits ein Unentschieden, um im kommenden Jahr in Deutschland dabei zu sein.

In Rom sorgte Matteo Darmian (17.) für die frühe Führung der Italiener, die sich in dieser Phase auch einen verschossenen Elfmeter von Jorginho (40.) leisten konnten. Federico Chiesa (41., 45.+3) sorgte vor der Pause vermeintlich für klare Verhältnisse. Doch der eingewechselte Jani Atanasov (52., 74.) verkürzte mit einem Doppelpack und ließ die Italiener zittern. Giacomo Raspadori (82.) erlöste den zweimaligen Europameister, Stephan El Shaarawy (90.+3) von der AS Rom stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Unterdessen mühte sich der bereits qualifizierte Vize-Europameister England zum sechsten Sieg im siebten Spiel. Gegen Malta gewann das Team um Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane glanzlos 2:0 (1:0). Enrico Pepe (8.) unterlief ein frühes Eigentor für Malta, das die Qualifikation ohne Punkt beendete. Kane (75.) erhöhte.

Vor Spielbeginn hatten Fans, Spieler und Offizielle Abschied vom im Oktober verstorbenen Bobby Charlton genommen. Es war das erste Heimspiel der Engländer nach dem Tod des Weltmeisters von 1966.