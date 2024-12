Als Chefcoach: Ex-Bochumer Letsch kehrt nach Salzburg zurück

Trainer Thomas Letsch kehrt acht Monate nach seiner Entlassung beim VfL Bochum zurück zu Red Bull Salzburg. Der 56-Jährige übernimmt als Chefcoach beim österreichischen Fußball-Spitzenklub und erhält dort einen Vertrag bis 2027. Das teilten die Roten Bullen am Mittwoch mit. Pepijn Lijnders, früher Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, war am Montag entlassen worden.

"Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe", sagte Letsch, der rund um den Trainingsstart am 3. Januar offiziell vorgestellt werden soll.

Letsch hatte von September 2022 bis April 2024 in Bochum unter Vertrag gestanden. Zuvor war er in Salzburg bereits in verschiedenen Positionen aktiv, unter anderem als Co-Trainer, im Jugendbereich sowie 2015 für zwei Spiele als Interimscoach der Profis.

Lijnders (41) hatte Salzburg erfolgreich durch die Qualifikation zur Champions League geführt, dort aber die Erwartungen nicht erfüllt: Die Österreicher belegen mit drei Punkten aus sechs Spielen Platz 32. In der Liga liegt der langjährige Serienmeister, der den Titel zuletzt Sturm Graz hatte überlassen müssen, mit zehn Punkten Rückstand auf die Spitze auf dem indiskutablen fünften Platz.