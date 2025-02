Am Deadline Day: Milan holt Offensiv-Quartett um Felix

Die AC Mailand hat auf ihre bislang enttäuschende Saison mit einer späten Transferoffensive reagiert. Kurz vor Ende der Wechselfrist holte der italienische Großklub vier Neuzugänge für die Offensive, darunter der portugiesische Nationalspieler Joao Felix. Der 25-Jährige kommt per Leihe bis zum Saisonende vom FC Chelsea. Felix hat in seiner Karriere bereits für beträchtliche Transfererlöse gesorgt, Atletico Madrid (2019/127 Millionen) und Chelsea (2024/52 Millionen) griffen jeweils tief in die Tasche.