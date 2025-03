Amiri sieht "ganz andere Energie" als 2020

Nadiem Amiri ist nach fast viereinhalb Jahren zurück in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - und alles ist anders. "Ich fühle mich jetzt viel, viel wohler als damals, weil ich viel mehr Spieler kenne als damals. Es ist auch eine ganz andere Energie da", sagte der Sechser vom FSV Mainz 05 nach dem ersten Training am Dienstag in Dortmund.

"Extrem dankbar und happy" präsentierte sich der 28-Jährige, der zuletzt "in einer schwierigen Zeit" im November 2020 das DFB-Trikot getragen hatte. Damals bezwang Deutschland in Leipzig Tschechien mit 1:0, Amiri wurde früh eingewechselt. "Das war kein schönes Spiel", sagte er. Sechs Tage später saß er beim historischen 0:6 gegen Spanien in Sevilla letztmals auf der DFB-Bank.

Nun profitiert Amiri, der fünf Länderspiele absolviert hat, von der überragenden Mainzer Bundesliga-Saison: Der FSV darf als Tabellendritter von großen Champions-League-Abenden träumen. Von Bayer Leverkusen war Amiri im vergangenen Sommer vermeintlich einen Schritt zurück gegangen, was sich als Sprung nach vorne erwies.

"Du arbeitest hart - und wenn es als Mannschaft gut läuft, ähnlich wie in Stuttgart vergangenes Jahr, dann kann man damit viel auslösen", sagte er: "Dann glauben alle daran, dass alles möglich ist."

Julian Nagelsmann hatte Amiri einst aus Ludwigshafen zur TSG Hoffenheim geholt. Dass sich beide jetzt bei der Nationalmannschaft wiedersehen, nannte der Bundestrainer "eine fußballromantische Geschichte".