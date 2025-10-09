Amiri warnt vor Luxemburg: "Ekliges Spiel"

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat davor gewarnt, den kommenden WM-Qualifikationsgegner Luxemburg zu unterschätzen. "Alle erwarten immer von uns, dass wir jeden Gegner 5:0 oder 6:0 besiegen. Aber die Zeiten haben sich einfach geändert. Es gibt keine kleinen und schwache Gegner mehr", sagte Amiri vor der Partie am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD).

Gegen die vom ehemaligen Bundesligaprofi Jeff Strasser trainierten Luxemburger erwartet Amiri ein "ekliges Spiel". Luxemburg werde "sich wahrscheinlich mal reinstellen, mal attackieren und uns probieren zu überraschen", führte der Freistoßspezialist des Bundesligisten FSV Mainz 05 weiter aus.

Luxemburg war mit zwei Heimniederlagen gegen Nordirland (1:3) und die Slowakei (0:1) in die WM-Qualifikation gestartet. "Sie müssen auch das Spiel gewinnen. Das ist für Luxemburg die letzte Chance", sagte Amiri, der trotz des DFB-Stolperstarts in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) optimistisch in die Zukunft blickt: "Wir haben ein gutes Gefühl in der Mannschaft. Wir müssen es jetzt nur noch auf den Platz bringen."