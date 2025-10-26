Amputierten-Fußball: Mainz erneut Meister

Die Amputierten-Fußballer des FSV Mainz 05 sind erneut Deutscher Meister. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Menger besiegte im Finale in Düsseldorf den Hamburger SV 3:1 und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. "Wir sind unfassbar stolz auf diese großartige Leistung. Meine Mannschaft hat sich für die starke Saison belohnt und absolut verdient erneut die Meisterschaft gewonnen", sagte der ehemalige Profi Menger.

Im Halbfinale setzten sich die Mainzer knapp mit 2:1 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf durch. Der HSV war durch ein 3:1 nach Verlängerung gegen Anpfiff Hoffenheim ins Endspiel eingezogen. Bester Torjäger der Saison war der Hoffenheimer Marwen Gharrech mit 21 Treffern.