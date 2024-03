Anzeige

Superstar Lionel Messi fällt bei Fußball-Weltmeister Argentinien für die beiden anstehenden Länderspiele aus. Nach Angaben des argentinischen Verbandes kann der 36-Jährige von Inter Miami wegen einer Oberschenkelverletzung in den Duellen der Südamerikaner am Freitag in Philadelphia mit El Salvador und vier Tage später in Los Angeles mit Costa Rica nicht mitwirken.