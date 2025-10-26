Arsenal baut Tabellenführung aus - ManCity patzt

Der FC Arsenal hat Big Points im Fernduell um die Spitze mit Manchester City eingefahren. Die Gunners setzten sich am Sonntag im London-Derby mit 1:0 (1:0) gegen Crystal Palace durch und bauten ihre Tabellenführung in der englischen Premier League aus. City und Teammanager Pep Guardiola ließen durch das 0:1 (0:1) bei Aston Villa nach drei Siegen in Folge wieder Punkte liegen.

Eberechi Eze (39.) traf zum hart erkämpften Arbeitssieg für den FC Arsenal, der seit sechs Ligaspielen nicht mehr verloren hat. Der Vorsprung auf die Cityzens wuchs auf sechs Zähler. Erste Verfolger der Londoner (22 Punkte) sind etwas überraschend der AFC Bournemouth (18), der souverän mit 2:0 (2:0) gegen Nottingham Forest gewann, sowie der AFC Sunderland (17) als Tabellendritter.

Während Arsenal vor den Augen von Englands Nationaltrainers Thomas Tuchel gegen den FA-Cup-Sieger eiskalt zuschlug, fehlte der City-Offensive um Starstürmer Erling Haaland über weite Strecken die Durchschlagskraft. Matty Cash (19.) erzielte sehenswert den Siegtreffer für Aston Villa, Haalands vermeintlicher Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsposition einkassiert (90.).

Bereits am Samstag hatte sich die Krise beim Meister FC Liverpool zugespitzt. Durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford kassierte das Team um den weiterhin torlosen Neuzugang Florian Wirtz die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren. Der Rückstand auf Arsenal beträgt sieben Punkte.