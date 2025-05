Arzt neuer CBF-Präsident - Ancelotti beruft Selecao am Montag

Der brasilianische Fußballverband CBF wird seit Sonntag von einem 41 Jahre alten Sportmediziner angeführt. Inmitten einer institutionellen Krise löst Samir Xaud den erst Ende März wiedergewählten, dann aber von einem Gericht am 15. Mai abgesetzten Ednaldo Rodrigues ab. Rodrigues hatte als letzte Amtshandlung nach über zweijährigem Werben Carlo Ancelotti (65) als neuen Selecao-Coach verpflichtet.

Der Italiener, der am Samstag nach drei Champions-League-Titeln mit Real Madrid einen bewegenden Abschied von den "Königlichen" bekam, wird schon am Montagabend in Rio de Janeiro seinen ersten Kader nominieren. Rekordweltmeister Brasilien strauchelt in den Eliminatorias für die kommende WM, könnte sich aber in den anstehenden Duellen in Ecuador (5. Juni) und gegen Paraguay (10. Juni) vorzeitig das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sichern.

Xaud erhielt bei der Wahl 103 von 141 Stimmen. Weil die Regionalverbände dank ihres höheren Stimmgewichts sich im Vorfeld auf den Chef des Landesverbandes Roraima geeinigt hatten, konnten die ebenfalls stimmberechtigten 40 Erst- und Zweitligisten keinen Gegenkandidaten aufstellen. Gut die Hälfte der Vereine blieb deshalb aus Protest der Wahl fern.