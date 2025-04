Aufstiegskracher: Frauen-Revierderby lockt Rekordkulisse an

Revierderby, Rekordkulisse und das Rennen um den Aufstieg: Seit Wochen schon ist der Kracher zwischen den Fußballerinnen von Borussia Dortmund und Schalke 04 ausverkauft, 10.000 Fans werden beim Westfalenliga-Showdown der Erzrivalen im Stadion Rote Erde am Sonntag (15.00 Uhr) mitfiebern.

"Zwei Reviernachbarn, zwei Rivalen, die um den Aufstieg kämpfen – aus diesem Grund ist es mehr als nur ein besonderes Spiel, sondern ein entscheidendes Spiel", sagte Dortmunds Frauenfußball-Chefin Svenja Schlenker. In weniger als einer Woche waren alle Tickets vergeben für das Kräftemessen mit Knister-Garantie, das den Aufstiegskampf entscheiden könnte.

Denn nur die Meisterinnen schaffen den Sprung in die drittklassige Regionalliga. Der BVB hat als Spitzenreiter mit 61 Punkten die Nase vorn, einen Zähler dahinter lauern die Gelsenkirchnerinnen bei noch vier ausstehenden Spielen. Im Hinspiel auf Schalke gab es vor 3000 Fans ein 0:0.

Der vierte Aufstieg in Folge wäre ein "Schritt auf unserer längeren Reise in Richtung Bundesliga", wie Schlenker erklärte. Die BVB-Ambitionen untermauerte unlängst auch der Trainer-Coup: In der kommenden Saison übernimmt der erfahrene Markus Högner, der derzeit noch die SGS Essen in der Bundesliga trainiert, die Dortmunderinnen. Das Ziel ist klar, betonte Schlenker: "Wir wollen den Frauen- und Mädchenfußball auf ein ähnliches Level heben wie den Männerfußball."