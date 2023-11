Babbel zu DFB-Pleite: "Schlimmer kann es nicht mehr werden"

Anzeige

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel sieht das DFB-Team nach der 0:2-Niederlage in Österreich endgültig am Tiefpunkt. "Schlimmer kann es nicht mehr werden!", sagte der Europameister von 1996 im ran-Interview: "Man sollte das Jahr jetzt mal sacken lassen und in 2024 neu angreifen – und zwar mit den richtigen Fragestellungen: Was macht den Fußball im Grunde aus und wie können wir da wieder hinkommen?"

Laut Babbel liegt beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann "mental ein tiefersitzendes Problem" vor. "Unsere Mannschaft ist im Moment nicht bereit, alles auf dem Platz zu lassen. Es ist auffallend, dass sie sehr lethargisch spielen, ohne Körpereinsatz oder den Willen, auch mal jemandem wehzutun. Kein Esprit, keine Freude – alles wirkt sehr angestrengt", so der Ex-Profi.

Für den Weg aus der Krise in Richtung Heim-EM hat Babbel eine klare Vorstellung. "Man muss zurück zu den Basics: Zweikämpfe gewinnen und eine hohe Laufbereitschaft zeigen, sich nicht zu schade sein, Räume für Mitspieler aufzureißen", sagte der ehemalige Verteidiger: "Ich glaube, dass es in der derzeitigen Situation gefährlich ist, ständig neue Ideen zu haben und Dinge auszuprobieren. Vielmehr muss man der Mannschaft jetzt Sicherheit und ein Korsett geben, an das sie sich halten kann."