Bank und Buhrufe: Hummels sieht Rom-Sieg als Zuschauer

Nach der jüngsten Kritik hat Mats Hummels den sechsten Ligaerfolg nacheinander der AS Rom nur als Zuschauer verfolgt. Beim 1:0 (0:0)-Heimsieg der Römer am Sonntag in der italienischen Serie A gegen Cagliari Calcio kam der frühere Fußball-Nationalspieler nicht zum Einsatz. Der Corriere dello Sport berichtete zudem über Buhrufe der römischen Fans gegen Hummels beim Verlesen der Aufstellungen.

Der Weltmeister von 2014 hatte mit seinem Platzverweis in der elften Spielminute beim Rückspiel in der Europa League bei Athletic Bilbao am Donnerstag die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft eingeleitet, die italienischen Medien sparten im Anschluss nicht an Kritik. Neun Spieltage stehen in der Serie A noch auf dem Plan, laut Tuttosport werde Hummels diese jedoch "auf der Bank erleben".

Die Achterbahnfahrt des Verteidigers in Rom geht damit weiter. Dabei hatte Trainer Claudio Ranieri vor wenigen Wochen noch betont, dass Hummels für ihn unverzichtbar sei: "Er ist ein Monument." Medienberichten zufolge will der Hauptstadtklub den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängern.