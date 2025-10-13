Baumann: "Werde immer für dieses Team da sein"

Torwart Oliver Baumann kann mit seiner aktuellen Rolle als Platzhalter für den verletzten Marc-André ter Stegen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter gut leben. "Natürlich möchte ich so lange und so oft wie möglich spielen. Aber wenn Julian (Nagelsmann, d. Red.) irgendwann kommt und zu mir sagt, dass Marc jetzt wieder spielt, dann werde ich mich nicht querstellen, sondern Marc so unterstützen, wie ich das vorher auch immer gemacht habe", sagte Baumann dem kicker: "Ich werde immer für dieses Team da sein."

Der 35-Jährige von der TSG Hoffenheim ist in der DFB-Elf derzeit gesetzt. Eigentlich ist aber ter Stegen die Nummer eins und soll laut Bundestrainer Nagelsmann auch bei der WM 2026 im Tor stehen. Der Schlussmann des FC Barcelona fällt nach seiner Rückenoperation derzeit aus, zudem hat er seinen Stammplatz bei den Katalanen im Sommer verloren. "Ich glaube, er ist bisher sehr gut mit der Situation umgegangen", lobte Baumann seinen Kollegen.

Von den jüngsten Diskussionen um die von einigen Experten geforderte Rückkehr von Manuel Neuer hält Baumann derweil nicht viel. "Ich finde, sie hilft uns als Nationalmannschaft nicht", sagte er. Dennoch seien Neuers Leistungen "bemerkenswert", lobte Baumann: "Mit so einer jahrelangen Konstanz ganz oben zu spielen, das schaffen nicht viele. Davor ziehe ich den Hut."