Bayern-Spielerin Stanway tätowiert Kollegin

Diese Freundschaft geht unter die Haut. Die englische Fußball-Nationalspielerin Georgia Stanway hat ihre Münchner Kollegin Julia Zigiotti Olme tätowiert. Die 26-Jährige verpasste ihrer Mitspielerin (27) beim FC Bayern ein Strichmännchen auf den Knöchel.

"Sie ist richtig gut darin geworden", sagte Zigiotti Olme der schwedischen Zeitung Aftonbladet über das ungewöhnliche Hobby von Stanway. In ihrer Anfangszeit beim FC Bayern, wo sie seit Sommer 2024 unter Vertrag steht, hätte sie sich "niemals" in deren Hände begeben, "aber jetzt, wo sie etwas trainiert hat, hatte ich das Gefühl, ihr vertrauen zu können".

Stanway sieht ihr Hobby als "kleine Flucht aus dem Alltag" und der Fußball-Blase, wie sie in einer Dokumentation der BBC aus dem vergangenen Jahr berichtete. Inzwischen sei das Tätowieren "ein großer Teil meines Lebens geworden". Nach ihrem Wechsel 2022 nach München habe sie sich als erstes nach einem Tattoo-Studio umgeschaut und die Nadel nach und nach selbst in die Hand genommen.

Michelle Ulbrich, mit der Stanway ebenfalls in München spielte, trägt von ihr den Slogan "Create" (dt. Erschaffe) auf dem Arm. Zigiotti Olme ließ durchblicken, dass sie nach der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli), an der sie mit Schweden und Stanway mit England teilnimmt, offen für ein weiteres Tattoo wäre. "Wir werden sehen, wie ich mich fühle, wenn wir beide zurückkommen", sagte sie und lachte.