Bayerns Double-Gewinnerinnen bauen Siegesserie aus

Im Schongang hat Bayern München in der Fußball-Bundesliga der Frauen bei der Rückkehr in den Alltag nach dem Gewinn des Doubles seine Siegesserie ausgebaut. Ohne mehrere Spielerinnen der ersten Garnitur in der Anfangsformation feierte die Mannschaft des scheidenden Trainers Alexander Straus beim kampfstarken Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit 1:0 (0:0) ihren zwölften Liga-Erfolg nacheinander. Allerdings kam München erst spät durch Michelle Ulbrich (88.) zum neunten Saisonsieg auf fremden Plätzen.