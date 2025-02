"Wir freuen uns sehr, dass das Andenken an Franz Beckenbauer durch dieses Turnier im Rahmen unseres 125-jährigen Vereinsjubiläums einen ganz besonderen Platz erhält", wird Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung des Rekordmeisters zitiert. Die Erlöse des Beckenbauer Cups kommen der "Franz Beckenbauer"-Stiftung zugute.

Bei diesem Legenden-Turnier im bereits restlos ausverkauften Münchner SAP Garden treten sechs Traditionsmannschaften im Kleinfeld gegeneinander an.

Zu Ehren des früheren Bayern-Spielers, -Trainers, -Präsidenten und -Ehrenpräsidenten findet an diesem Tag der Beckenbauer Cup statt.

Der 17. März 2025 steht ganz ihm Zeichen des Gedenkens an die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer.

Zu Ehren von Franz Beckenbauer findet am 17. März 2025 ein einmaliges Legenden-Turnier statt. ran hat die wichtigsten Informationen zum Beckenbauer Cup.

Die Gruppensieger erreichen das Semifinale. Die Verlierer treffen in einem Spiel um Platz 3 aufeinander, die Sieger bestreiten das Endspiel um den "Beckenbauer Cup".

Zunächst wird der Beckenbauer Cup in zwei Gruppen auf Kunstrasen mit LED-Bande rund um das Feld bestritten. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten pro Partie. ab dem Halbfinale dann zwei Mal sechs Minuten.

Beckenbauer Cup: Welche großen Namen sind mit dabei?

Der FC Bayern München kündigte für den Beckenbauer Cup im März 2025 bereits die Teilnahme einiger Vereins-Idole an. So werden unter anderem Arjen Robben und Franck Ribery sowie Lothar Matthäus den deutschen Rekordmeister beim Kleinfeld-Turnier zu Ehren von Franz Beckenbauer repräsentieren. Betreut werden die Münchner von Ex-Kapitän Philipp Lahm.

Auch die anderen Mannschaften werden mit einigen klingenden Namen im SAP Garden an den Start gehen. So tritt der VfB Stuttgart mit Aleksandr Hleb an, Ajax Amsterdam mit Ryan Babel oder Milan mit Ex-Weltklasse-Keeper Dida. Bei Borussia Dortmund ist der frühere Torjäger Lucas Barrios mit dabei.