FC Bayern: Sane, Gnabry, Dier und wer noch? Das sind Münchens Verkaufskandidaten

Die Zukunft von bis zu zwölf Spielern beim FC Bayern ist offen. ran erklärt, wie sehr sich jeder einzelne von ihnen um seine Zukunft in München Sorgen machen muss.

Das Wichtigste in Kürze

Selbst ein angedeuteter Gehaltsverzicht des 29-Jährigen, könnte zu wenig sein, um in München bleiben zu können.

Im Gegensatz zu Dier gehört der deutsche Nationalspieler sehr wohl zu den Großverdienern beim deutschen Renommierklub. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an den Flügelspieler.

Auch Großverdiener, auch 29 Jahre alt, auch auf dem Flügel zu Hause, auch kein Stammspieler. Was für Sane gilt, trifft im Großen und Ganzen auch auf Gnabry zu.

Die Frage bleibt, ob Goretzka weg will. Schließlich hat er sich selbst und seinen Kritikern ja in dieser Saison bewiesen, dass er noch gut genug für die Startelf ist.

Doch auch im Fall des gebürtigen Bochumers werden die Bayern weiterhin versuchen, ihn von der Gehaltsliste zu nehmen. Wie der "kicker" erst im Januar berichtete, würden sie ihm bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen.

Kingsley Coman

(Vertrag bis 2027, geschätztes Jahresgehalt: 19 Millionen Euro)

Der Franzose, der die Bayern 2020 zu ihrem bislang letzten Champions-League-Triumph geköpft hatte, war bekanntlich schon mal so gut wie weg – bis er den Transfer in die saudische Wüste zum ehemaligen Neymar-Klub Al-Hilal in letzter Sekunde doch abbrach.

Es soll zwar aus dem Ausland – neben den Saudis war zuletzt vom FC Arsenal berichtet worden – nach wie vor grundsätzliches Interesse an Coman geben. Die Frage ist nur, wer zusätzlich zur Transfersumme das üppige Gehalt von knapp 20 Millionen Euro übernehmen will.