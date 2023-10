Behrens dankt seiner Frau: "Die größte Unterstützung"

Anzeige

Seinen steilen Aufstieg zum Fußball-Nationalspieler hat Kevin Behrens nach eigener Aussage auch seiner Frau zu verdanken. "Sie spielt eine sehr große Rolle, sie hat mir immer den Rücken gestärkt, auch in schweren Zeiten. Sie hat alles mitgemacht, von Wilhelmshaven bis jetzt", sagte der DFB-Neuling von Union Berlin im Rahmen der US-Reise in Foxborough und betonte: "Meine Frau ist die größte Unterstützung."

Von 2011 bis 2012 kickte der 32-Jährige in Wilhelmshaven in der Regionalliga, erst 2018 schaffte er mit seinem Wechsel zum SV Sandhausen den Sprung in den Profifußall. Nun hofft der 32-Jährige auf sein Debüt im DFB-Dress am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Hartford/Connecticut.

"Ich bin sehr stolz, dass ich nie aufgegeben habe. Zum Glück wurde es belohnt", sagte Behrens, der sich in dieser Saison bei Union mit vier Toren in sieben Bundesliga-Spielen empfahl, seit dem zweiten Spieltag aber nicht mehr getroffen hat.

Vom Nominierungs-Anruf des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann sei er "ein bisschen geschockt und sehr überrascht" gewesen, gab der kopfballstarke Stürmer zu, er habe aber "auch pure Freude" empfunden. Nun will Behrens einfach "Fußball spielen, mein Bestes geben und zeigen, dass man es verdient hat, hier zu sein".