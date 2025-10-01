Belastung Europacup: Schuster will kein Gejammer hören

Gejammer über die anstrengenden Wochen kommt für Julian Schuster nicht in die Tüte. "Die Jungs sagen selbst, dass es für sie nichts Schöneres gibt, als zu spielen. Von daher freuen wir uns, alle drei, vier Tage sehr auf so ein Spiel", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor der zweiten Partie in der Ligaphase der Europa League am Donnerstag in Italien beim FC Bologna (18.45/RTL+): "Die Jungs sind fit, darauf hatten wir sie vorbereitet."

Zum Europacup-Auftakt in der vergangenen Woche hatten die Breisgauer einen Sieg (2:1) im "internationalen Derby" gegen den benachbarten FC Basel gefeiert. In der Bundesliga gab es am Sonntag ein eher mäßiges Remis (1:1) im badischen Duell mit der TSG Hoffenheim.

"Für uns ist es nicht einfach, weil wir alle drei bis vier Tage spielen. Die Müdigkeit ist irgendwo da", sagte der zuletzt immer wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebrachte Torwart Noah Atubolu: "Wir haben uns vorgenommen, das beiseite zu nehmen und einfach voll reinzuhauen. Wir gewöhnen uns dran."