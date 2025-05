Bild: Woltemade erstmals im DFB-Kader

Stürmer Nick Woltemade vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart soll in den kommenden Länderspielen erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach wird der 23-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League erstmals in den Kader berufen.

Nagelsmann will am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Nominierungen bekannt geben. Die deutsche Mannschaft trifft am 4. Juni in München (20.45 Uhr/ZDF und DAZN) zunächst auf Portugal, Gegner in einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei am 8. Juni sind Frankreich oder Spanien.

Woltemade, der mit dem VfB am Samstag noch das Pokalfinale in Berlin spielt, war in Stuttgart in der abgelaufenen Saison der Durchbruch gelungen. Der Shootingstar ist auch bei U21-Coach Antonio Di Salvo für die anstehende EM (11. bis 28. Juni) fest eingeplant.