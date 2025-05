Bis 2026: Valverde verlängert in Bilbao

Erfolgs- und Rekordtrainer Ernesto Valverde bleibt Athletic Bilbao treu. Wie der spanische Fußball-Erstligist am Freitag mitteilte, hat der 61-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht Valverde in seine insgesamt zehnte Saison mit dem Verein, den er als Tabellenvierten der abgelaufenen Saison jüngst in die Champions League geführt hatte.