Bischof und Onyeka erhalten goldene Fritz-Walter-Medaille

Die Fußball-Talente Tom Bischof vom Bundesligisten TSG Hoffenheim und Francis Onyeka von Meister Bayer Leverkusen sind mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. U20-Nationalspieler Bischof, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits viermal zum Einsatz kam, setzte sich im Jahrgang 2005 vor Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) und Elias Baum (SV Elversberg, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt) durch.