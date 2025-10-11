Blindenfußball-Bundesliga: BVB erstmals deutscher Meister

Die Blindenfußballer von Borussia Dortmund haben sich erstmals die deutsche Meisterschaft gesichert. Der BVB gewann am Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga 2:0 in Nürnberg gegen die SF BG Blista Marburg. Der letzte Spieltag fand im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger auf dem Nürnberger Hauptmarkt statt.

"Eine Spielidee und Prinzipien zu etablieren, kostet Zeit. Umso stolzer bin ich auf meine Spielerinnen und Spieler, dass sie sich schon heute für die harte Arbeit und den Schweiß der letzten beiden Jahre belohnt haben", sagte Dortmunds Trainer Enrico Göbel: "Jede und jeder Einzelne im Team hat für die eigene Lebensgeschichte mit der Meisterschaft 2025 ein unvergessliches Kapitel hinzugefügt."

Titelverteidiger FC St. Pauli beendete die Saison durch ein 1:0 gegen den MTV Stuttgart in Nürnberg auf dem zweiten Platz.