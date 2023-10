Anzeige

Jerome Boateng spielt nach seinem Wechsel vom FC Bayern München bei Olympique Lyon aktuell kaum eine Rolle. Nun bedauert selbst ein damaliger Befürworter den Transfer aus dem Sommer 2021.

Jerome Boateng steht bei Olympique Lyon nur knapp anderthalb Jahre nach seinem Wechsel vom FC Bayern München auf dem Abstellgleis. Mittlerweile äußerte sich selbst eine treibende Kraft des Transfers kritisch über den Weltmeister von 2014.

"Wenn ihr mich fragt, ob wir einen Fehler gemacht haben, ja, wir haben alle zusammen einen Fehler gemacht", sagte Juninho bei "RMC Sport". Der Brasilianer war von 2019 bis Dezember 2021 Sportdirektor bei OL und zum Zeitpunkt des Transfers sogar ein Fürsprecher des Innenverteidigers.

"Peter Bosz hatte große Sorgen wegen der Abwehr. Er gab mir zu verstehen, dass Jerome Boateng zu diesem Zeitpunkt angesichts der Situation ein sehr wichtiger Spieler für uns sein kann. Ich sagte ihm, er solle ihn anrufen. Dann fanden wir heraus, dass es ein Problem gab", sagte Juninho und spielte damit auf den Gerichtsprozess Boatengs gegen seine Ex-Freundin in Deutschland an, in dessen Verlauf der ehemalige Nationalspieler zu einer Millionen-Geldstrafe wegen Körperverletzung verurteilt wurde.

"Wir hätten die Dinge auf den Tisch legen und uns fragen sollen, wie viele Reisen er nach Deutschland machen muss, wie der Prozess läuft. Es hätte Fragen geben müssen, um zu wissen, welche Entscheidung zu treffen ist", bedauerte der 47-Jährige die damalige Sorglosigkeit der Lyon-Verantwortlichen im Bezug auf den Prozess. Diese sei "ein Fehler" gewesen, "weil es eine ernste und wichtige Geschichte war".