Busunfall bei Luxemburgs U21 - fünf Spieler im Krankenhaus

Der Mannschaftsbus der luxemburgischen U21-Fußballnationalmannschaft ist auf dem Weg zum EM-Qualifikationsspiel im Nordwesten Frankreichs mit Spielern und Betreuern an Bord verunglückt. Wie der luxemburgische Verband FLF am Donnerstagabend bekannt gab, wurden "vorsichtshalber fünf Mitglieder der U21-Nationalmannschaft mit Verletzungen, darunter Schnittwunden und Prellungen, ins Krankenhaus gebracht".

Grund für den Unfall war nach Angaben der FLF "ein plötzliches Unwohlsein" des Busfahrers. Weitere Angaben machte der Verband nicht. "Die FLF versichert, dass sie alle weiteren Informationen bekannt geben wird, sobald diese verfügbar sind, und dankt der Öffentlichkeit für ihr Verständnis und ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit", hieß es in der Mitteilung.

Man habe sich zudem mit der UEFA in Verbindung gesetzt und eine Verschiebung des Spiels beantragt. Luxemburg geht als Außenseiter in die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien. Das Spiel beim haushohen Favoriten Frankreich soll am Abend um 18.30 Uhr in Lorient stattfinden. Eine Erklärung der UEFA stand zunächst noch aus.