BVB kurz vor dem Meistertitel

Borussia Dortmund ist noch einen Sieg vom Gewinn der deutschen Meisterschaft entfernt. Wenn die Blindenfußballer des BVB am letzten Spieltag am Samstag in Nürnberg gegen die SF BG Blista Marburg antreten, ist das Ziel klar. "Wir wollen den Titel holen. Diesmal sind wir an der Reihe", sagte Dortmunds Abwehrspieler Philippe Berthold. "Wir spielen bis jetzt eine überragende Saison und haben das Fundament gelegt. Nun wollen wir auch den letzten Schritt machen."

Auch ein Unentschieden dürfte dem BVB aufgrund der sehr guten Tordifferenz zum Titel genügen, bei einer Niederlage könnte es eng werden. Der FC St. Pauli könnte in diesem Fall mit einem Sieg gegen MTV Stuttgart (15.45 Uhr) vorbeiziehen. Der BVB ist gewarnt. "In der vergangenen Saison haben wir am letzten Spieltag verloren und daher leider recht leichtfertig eine bessere Platzierung als Rang vier verspielt", sagte Berthold: "Das sollte uns eine Warnung sein und darf nicht nochmal passieren."