Champions League für Unions Frauen "ein Traum"

Die Fußballerinnen von Union Berlin blicken nach dem Aufstieg in die Bundesliga mit klaren Zielen auf die kommende Saison. "Wir wollen uns etablieren", sagte Jennifer Zietz, Unions Geschäftsführerin Profifußball Frauen, am Mittwoch: "Wir wollen nicht gegen den Abstieg spielen und uns im Mittelfeld platzieren."

Den Köpenickerinnen war in der abgelaufenen Saison als Zweitliga-Meister der Durchmarsch in die Bundesliga gelungen. "Uns ist bewusst, dass es nochmal ganz andere Anforderungen in der Bundesliga gibt. Wir haben genügend Zeit, uns darauf vorzubereiten", sagte Zietz, die auf eine nachhaltige Entwicklung setzt. Die Champions League sei zwar "immer ein Traum", es sei aber auch klar, "dass wir nicht gleich nach den Sternen greifen. Es muss schon Schritt für Schritt gehen."

Auf internationalem Niveau war in der 2. Bundesliga bereits der Zuspruch der Fans. Die Meisterschaft hatten die "Eisernen Ladies" am letzten Spieltag gegen den FSV Gütersloh (6:0) vor der Rekordkulisse von 20.132 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei gefeiert. Im Schnitt spielte Union in der Saison 2024/2025 vor 7190 Fans - und lag damit nach eigenen Angaben sogar vor dem Champions-League-Sieger FC Barcelona (6794).

"Wir sind unwahrscheinlich stolz darauf, dass wir da neue Maßstäbe im deutschen Frauenfußball setzen konnten", sagte Zietz, die in der Bundesliga auf einen "im besten Fall fünfstelligen Zuschauerschnitt" hofft.