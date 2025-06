City bei Klub-WM ohne Kovacic

Pep Guardiola und Manchester City müssen bei der Klub-WM auf Mittelfeldspieler Mateo Kovacic verzichten. Das gab der Klub des spanischen Teammanagers am Montag bekannt. Kovacic (31) habe wegen einer Verletzung an der Achillessehne operiert werden müssen und fällt für das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) dementsprechend aus.

City bestreitet sein erstes Spiel bei der erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragenen Klub-WM am 18. Juni (Ortszeit) in Philadelphia gegen Wydad Casablanca. Weitere gegner in Gruppe G sind der Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der italienische Rekordmeister Juventus Turin.