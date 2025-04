Club León zieht nach Ausschluss von Klub-WM vor den CAS

Der achtmalige mexikanische Fußballmeister Club León zieht nach seinem Ausschluss von der Klub-WM in den USA vor den CAS. Wie der Internationale Sportgerichtshof am Freitag mitteilte, fordert León die Wiedereingliederung in den Wettbewerb. Der Fall soll ab dem 5. Mai verhandelt werden, die Klub-WM beginnt am 14. Juni.