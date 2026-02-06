- Anzeige -
- Anzeige -
Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo bekommt nach Streik eine Ansage von der Liga - macht "CR7" jetzt den Abflug?

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 11:18 Uhr
  • Oliver Jensen

Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo, seinem Klub Al-Nassr und der Saudi Pro League droht zu eskalieren, nachdem die Liga eine Ansage an den portugiesischen Superstar machte.

von Oliver Jensen

Geht der Streit zwischen Cristiano Ronaldo und seinem Klub Al-Nassr in die nächste Runde?

Der 41-jährige Superstar wurde am Montag im Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Riad nicht eingesetzt. Laut dem portugiesischen Sender "A Bola" weigerte sich Ronaldo zu spielen, da er unzufrieden mit der Führung des Klubs durch den Saudi-Arabischen Public Investment Fund (PIF) ist.

"BBC Sport" zufolge soll der Wechsel von Ronaldos früherem Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema Anfang dieser Woche von Al-Ittihad zum Spitzenreiter Al-Hilal der Hauptauslöser für Ronaldos Frustration bei Al-Nassr gewesen sein.

Der 38-jährige Franzose feierte ein beeindruckendes Debüt für Al-Hilal und steuerte beim 6:0-Erfolg gegen Al-Okhdood am Donnerstag einen Hattrick bei. Sowohl Al-Nassr wie auch Al-Hilal – der erfolgreichste Verein des Landes mit 19 Meistertiteln – werden vom PIF kontrolliert.

Ronaldo postete am Mittwoch ein Bild von sich im Training. Dennoch ist es schwer vorauszusehen, ob er am Freitag gegen Al-Ittihad spielen wird.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

In einer Erklärung gegenüber "BBC Sport" sagte ein Sprecher der Saudi Pro League: "Die Saudi Pro League ist nach einem einfachen Prinzip strukturiert: Jeder Klub arbeitet unabhängig unter denselben Regeln. Vereine haben eigene Vorstände, eigene Führungskräfte und eigene Fußball-Leitungen.

Und weiter: "Entscheidungen über Rekrutierung, Ausgaben und Strategie liegen bei diesen Klubs und liegen innerhalb eines finanziellen Rahmens, der darauf ausgelegt ist, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsbalance zu gewährleisten. Dieser Rahmen gilt gleichermaßen für die gesamte Liga."

- Anzeige -

Saudi Pro League: Lob und Tadel für Cristiano Ronaldo

Einerseits wird der portugiesische Superstar von der Liga für sein Engagement gelobt: "Cristiano ist seit seiner Ankunft voll mit Al-Nassr verbunden und hat eine wichtige Rolle beim Wachstum des Klubs gespielt. Wie jeder Elite-Sportler will er gewinnen."

Allerdings gab es auch eine Ansage an "CR7": "Kein Individuum – so bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen außerhalb seines eigenen Klubs."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VIDEO: Krasse Pläne! River Plate plant 100.000er-Stadion

Im Bezug auf die Verpflichtung von Benzema wurde hinzugefügt: "Die jüngsten Transferaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich: Ein Klub verstärkte sich auf eine bestimmte Weise, ein anderer wählte einen anderen Ansatz. Das waren Klubentscheidungen, getroffen innerhalb der genehmigten finanziellen Rahmenbedingungen."

Die Konkurrenzfähigkeit der Liga spreche dabei für sich: "Mit nur wenigen Punkten zwischen den Top vier ist das Titelrennen völlig offen. Dieses Gleichgewicht zeigt, dass das System wie vorgesehen funktioniert."

Tabellenführer ist Al-Hilal mit 50 Punkten, dahinter folgen Al-Ahli mit 47 Zählern und Ronaldo-Club Al-Nassr mit 46 Punkten.

Cristiano Ronaldo: Zukunft trotz rund 200 Millionen Euro Jahresgehalt offen

Ronaldo wechselte 2022 zu Al-Nassr, nachdem er Manchester United während der Saison verlassen hatte und wurde mit einem Jahresgehalt von rund 200 Millionen Euro zum bestbezahlten Fußballer der Geschichte. Mit Al-Nassr gewann er bislang jedoch lediglich den Arab Club Champions Cup.

Offen ist, wie die Zukunft von Ronaldo aussehen wird.

Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner unterzeichnete im Juni 2025 einen neuen Zweijahresvertrag. Der Vertrag gilt damit bis Sommer 2027.

Die portugiesische Sportzeitung "Record" berichtet allerdings, dass Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr eine Ausstiegsklausel enthält. Die festgelegte Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Als mögliche Optionen gelten laut dem Blatt die MLS in den USA und eine Rückkehr nach Europa.

Mehr News und Videos
Schlager beim Spiel gegen Mainz
News

Schlager verlässt Leipzig im Sommer

  • 06.02.2026
  • 12:16 Uhr
Schmidt trainiert Heidenheim seit 18 Jahren
News

Schmidts Befürchtung: "Zug fährt ohne uns ab"

  • 06.02.2026
  • 12:10 Uhr
Nick Woltemade spülte viel Geld in die VfB-Kasse
News

Newcastles Teammanager Howe verteidigt Woltemade

  • 06.02.2026
  • 11:26 Uhr
Football - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United 4th February 2026 - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United - Manchester City mana...
News

City-Trainer Pep Guardiola vor dem Aus?

  • 06.02.2026
  • 11:08 Uhr
ACHTUNG FOTOMONTAGE: Dayot Upamecano zoegert mit einer Vertragsverlaengerung beim FC Bayern Muenchen ueber den Sommer 2026 hinaus, was zu Spannungen fuehrt. Trotz vorliegenden Angebots und Geruecht...
News

FC Bayern: Handgelder erreichen durch Upamecano wohl Mega-Summe

  • 06.02.2026
  • 10:33 Uhr
Fussball, Herren, Champions League, Saison 2025 2026, FC Bayern München, Abschlusstraining Leon Goretzka (FC Bayern München) auf dem Weg zum Trainingsplatz *** Football, Men, Champions League, Seas...Update
News

Goretzka lehnte wohl Deadline-Day-Angebot ab

  • 06.02.2026
  • 10:27 Uhr
Bundestrainer Julian NAGELSMANN (GER) mit Torwart Marc Andre TER STEGEN (GER). Oeffentliches Training, Deutsche Fussball Nationalmannschaft,Trainingslager in Herzogenaurach am 10.06.2024 *** Nation...
News

Kommentar: Es braucht eine Ansage in der T-Frage

  • 06.02.2026
  • 10:14 Uhr
Kocaelispor v Genclerbirligi - Turkish Super Lig KOCAELI, TURKIYE - NOVEMBER 28: Kocaelispor fans support their team ahead of the Turkish Super Lig week 14 football match between Kocaelispor and Ge...
News

Tragischer Todesfall in der türkischen Fußball-Liga

  • 06.02.2026
  • 08:14 Uhr
Leicester droht der Abstieg in die 3. Liga
News

Nach Punktabzug: Leicester vor Absturz in 3. Liga

  • 06.02.2026
  • 06:33 Uhr
Gruda spielte zuletzt im Trikot von Brighton
News

Gruda und der WM-Traum: "Würde lügen, wenn ich nein sage"

  • 06.02.2026
  • 05:31 Uhr