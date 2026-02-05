Die Verlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern ist weiterhin in der Schwebe. Für seine Unterschrift soll der Franzose fürstlich bezahlt werden und würde die Handgeldzahlungen des Rekordmeisters in die Höhe treiben. Bei vertragslosen Spielern ist es durchaus üblich, sie mit einem gewissen "Handgeld" zu locken. Diese Praktik ist jedoch auch bei Spielern, die ihren bestehenden Vertrag verlängern Usus. Nur die Höhe variiert. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Und der FC Bayern München gehört dabei zu den spendabelsten Klubs in ganz Europa. Das beweist der deutsche Rekordmeister auch im Falle Dayot Upamecano offenbar wieder.

FC Bayern München zahlt wohl knapp 100 Millionen Euro an Handgeldern Wie der "kicker" berichtet, sind die Münchner bereit, dem Franzosen im Falle einer Verlängerung satte 15 Millionen Euro an Handgeld zu bezahlen. Ein "Signing Bonus", der in der NFL beispielsweise üblich ist, im Fußball in dieser Höhe aber eher einzigartig. Dem Bericht zufolge hätten die Münchner eingerechnet der ausstehenden Upamecano-Unterschrift für Alphonso Davies, Jamal Musiala, Joshua Kimmich sowie für die Neuzugänge aus 2025 um Tom Bischof, Jonathan Tah oder Jonas Urbig in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt knapp 100 Millionen Euro an Handgeldern genehmigt. Zum Vergleich: Angeblich verweigerte Real Madrid seinem Aushängeschild Vinicius Jr. eine Einmalzahlung zur Vertragsverlängerung von rund 20 Millionen Euro - einem der besten Spieler der Welt. Laut dem Fachmagazin ist es ein globaler Trend, derlei Zusatzzahlungen eher zu reduzieren, als zu erhöhen.

