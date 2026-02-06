Tragischer Todesfall in der türkischen Fußball-Liga

Ein Fan stürzte in der türkischen Liga von der Tribüne und erlag seinen Verletzungen

Ein trauriger Vorfall erschüttert den türkischen Fußball.

Harda Kacmaz, ein Fan des Erstligisten Kocaelispor, stürzte am Donnerstag beim Pokalspiel zwischen seinem Lieblingsverein und Besiktas Istanbul von einer Tribüne und erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ursache für den Sturz ist bislang unbekannt..

Der türkische Fußballverband TFF bestätigte den Tod in einer Mitteilung: "Wir haben mit tiefer Trauer erfahren, dass Harda Kaçmaz, ein Fan von Kocaelispor, der heute beim Spiel Kocaelispor gegen Besikta A.S. in der dritten Woche der Gruppenphase des Ziraat Türkiye-Pokals von der Tribüne gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden war, verstorben ist."

Kocaelispor teilte mit: "Leider haben wir Harda verloren. Wir wünschen unserem Fan Harda Kacmaz, der im Krankenhaus verstorben ist, Gottes Segen und sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und unserer Gemeinschaft unser Beileid aus. Wir werden dich nie vergessen, Harda."