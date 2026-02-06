Manchester City: Pep Guardiola vor dem Aus? Ex-Bundesliga-Trainer wohl Nachfolgekandidat

Manchester City spielt keine sonderlich erfolgreiche Saison. In der Liga hecheln sie Arsenal weitestgehend hinterher. Nun gibt es offenbar Zweifel an der Zukunft des Spaniers.

Pep Guardiola steht vor einer ungewissen Zukunft bei Manchester City. Der 55-jährige Trainer hat seinen Vertrag 2024 bis 2027 verlängert, doch laut einem "BBC"-Bericht gibt es in der Klub-Führung "konkrete Unsicherheit" über sein weiteres Engagement über den Sommer hinaus.

Selbst wenn Guardiola die nächste Saison bleibt, gilt eine weitere Verlängerung über 2027 hinaus als fast unmöglich - es könnte das Ende einer kleinen Ära bedeuten.

Diese Unsicherheit wirkt sich auf den Klub aus: Angeblich sollen andere Klubs ihren Spielern bereits geraten haben, Transferangebote von City zu ignorieren, da Guardiolas Abgang das Ende des Erfolgs bedeuten würde.