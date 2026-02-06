- Anzeige -
- Anzeige -
Ergebnisse bleiben größtenteils aus

Manchester City: Pep Guardiola vor dem Aus? Ex-Bundesliga-Trainer wohl Nachfolgekandidat

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 11:08 Uhr
  • ran.de

Manchester City spielt keine sonderlich erfolgreiche Saison. In der Liga hecheln sie Arsenal weitestgehend hinterher. Nun gibt es offenbar Zweifel an der Zukunft des Spaniers.

Pep Guardiola steht vor einer ungewissen Zukunft bei Manchester City. Der 55-jährige Trainer hat seinen Vertrag 2024 bis 2027 verlängert, doch laut einem "BBC"-Bericht gibt es in der Klub-Führung "konkrete Unsicherheit" über sein weiteres Engagement über den Sommer hinaus.

Selbst wenn Guardiola die nächste Saison bleibt, gilt eine weitere Verlängerung über 2027 hinaus als fast unmöglich - es könnte das Ende einer kleinen Ära bedeuten.

Diese Unsicherheit wirkt sich auf den Klub aus: Angeblich sollen andere Klubs ihren Spielern bereits geraten haben, Transferangebote von City zu ignorieren, da Guardiolas Abgang das Ende des Erfolgs bedeuten würde.

- Anzeige -
- Anzeige -

Manchester City: Wird der Nachfolger erneut ein Spanier?

Der Klub bereitet sich vor und sucht bereits nach einem potentiellen Nachfolger für den ehemaligen Bayern-Trainer.

Englische Medien nennen drei Kandidaten: Enzo Maresca, kürzlich von Chelsea entlassen, Xabi Alonso, der bei Real Madrid gescheitert ist und Cesc Fabregas, der bei Como in Italien überzeugt.

Bereits seit Wochen wird über einen vorzeitigen Abgang von Guardiola spekuliert. Nun konkretisieren sich die Berichte.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072041630
News

City-Transferpolitik? Guardiola "traurig und verärgert"

  • 03.02.2026
  • 23:16 Uhr
Jérémy Jacquet (r.) im Duell mit Ousmane Dembélé
News

Liverpool: Abwehrtalent kommt für 69 Millionen Euro

  • 02.02.2026
  • 09:57 Uhr
Starke Leistung: Florian Wirtz
News

Wirtz mit Zauberassist und Treffer

  • 31.01.2026
  • 23:06 Uhr
Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League 05.11.2024 Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League. Bayer Leverkusen Head Coach Xabi Alonso and Liverpool Manager Arne Slot at end of...
News

Slot-Entlassung? FC Liverpool hat wohl Entscheidung getroffen

  • 30.01.2026
  • 22:01 Uhr
Wirtz und Liverpool wollen in die nächste Runde
News

Wirtz wie Kane: Fettes Lob von Reds-Legende

  • 30.01.2026
  • 15:05 Uhr
Arsenal
News

Vorsprung schrumpft: FC Arsenal verliert spektakulär gegen United

  • 25.01.2026
  • 19:28 Uhr
imago images 1071160299
News

Slot vor dem Aus? Liverpool wohl schon in Kontakt mit Alonso

  • 25.01.2026
  • 15:15 Uhr
Granit Xhaka of Sunderland gestures towards West Ham United fans West Ham United v Sunderland, Premier League, Football, London Stadium, London, UK - 24 Jan 2026London London Stadium United Kingdom...
News

Premier League: Ex-Bundesliga-Star legt sich mit Fan an

  • 24.01.2026
  • 18:38 Uhr
Kai Havertz, DFB 7 celebrates his 3-0 goal, happy, laugh, celebration, with Jamal MUSIALA, Florian Wirtz, Nr. 17 DFB Tim Kleindienst, DFB 9 in the UEFA Nations League 2024 match GERMANY - BOSNIA HE...
News

DFB-Star weiter im Pech: Muss er nun um die WM bangen?

  • 23.01.2026
  • 09:34 Uhr
Ahead of Marseille v Liverpool - UEFA Champions League MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 20: Liverpool head coach Arne Slot speaks alongside Milos Kerkez during a press conference, PK, Pressekonferenz at...
News

"Hat angerufen": Slot reagiert auf Xabi-Gerüchte

  • 21.01.2026
  • 22:36 Uhr