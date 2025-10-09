De Jong: Barca-Spiel in Miami "nicht fair für den Wettbewerb"

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat das umstrittene "Auswärts-Auswärtsspiel" seines FC Barcelona in Miami harsch kritisiert. "Ich finde es nicht gut, dass wir dort spielen werden, ich bin damit nicht einverstanden", sagte der Profi vom spanischen Meister in einer Medienrunde im Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft.

De Jong sieht durch das ausgelagerte Ligaspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember ungleiche Bedingungen gegeben. "Das ist nicht fair für den Wettbewerb. Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es für die Spieler für nicht richtig", sagte er.

Er verstehe zudem, "dass andere Vereine damit nicht einverstanden sind", sagte de Jong. Die Entscheidung, Barcas Partie des 17. Spieltags in die Wahlheimat von Vereinsikone Lionel Messi im US-Bundesstaat Florida zu verlegen, hatte La Liga am Mittwochabend bekanntgegeben und damit die Diskussionen weiter angefacht.

Schon vor der endgültigen Entscheidung hatten 18 Fangruppen ihre "vollständige Ablehnung" gegenüber Spielen im Ausland ausgedrückt. Barca-Präsident Joan Laporta äußerte sich hingegen "dankbar für die Gelegenheit, einem der wichtigsten strategischen Märkte des Vereins noch näher zu kommen".