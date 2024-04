Deutscher Ajax-Torwart Ramaj erleidet Ellbogenbruch

Anzeige

Der frühere deutsche Junioren-Nationaltorwart Diant Ramaj wird seinem Klub Ajax Amsterdam wohl für den Rest der Saison fehlen. Wie der niederländische Rekordmeister am Freitag mitteilte, hat sich der Ex-Frankfurter am Donnerstag beim 1:1 gegen die Go Ahead Eagles einen Ellbogenbruch zugezogen, damit sei die Spielzeit für den 22-Jährigen "höchstwahrscheinlich" vorbei.

"Ich bin nach einem Luftduell unglücklich gelandet. Ich werde zwar alles tun, um in dieser Saison wieder zu spielen, aber es wird schwierig" sagte Ramaj. Ajax ist in der Conference League wie im nationalen Pokal bereits ausgeschieden, in der Liga ist der Tabellenfünfte ohne Meisterchance.

Ramaj war im Sommer 2023 für rund fünf Millionen Euro von der Eintracht nach Amsterdam gewechselt und war im Oktober zum Stammkeeper aufgestiegen. Für Ajax bestritt er 31 Pflichtspiele.