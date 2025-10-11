DFB-Auswahl erwartet heißen Tanz in Belfast

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stellt sich auf einen heißen Tanz im WM-Qualifikationsspiel in Nordirland ein. "Es wird bestimmt hitzig. Wir wollen uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen", sagte Aleksandar Pavlovic nach dem souveränen Sieg gegen Luxemburg (4:0) mit Blick auf das Spiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast.

Die DFB-Auswahl führt die Tabelle der Gruppe A vor den punktgleichen Nordiren an. Torhüter Oliver Baumann rechnet im Windsor Park aber mit "lauten Fans". Es werde mit Sicherheit "einen Tick emotionaler" als am Freitagabend in Sinsheim.

Das weiß auch Julian Nagelsmann. "Da müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und die Lust auf Gegenpressing mitnehmen, aufs gemeinschaftliche Verteidigen", sagte der Bundestrainer. Nordirland spiele "mit frenetischen Fans im Rücken und diese langen Bälle noch klarer und strukturierter, mit noch mehr Personal und Körperlichkeit".

Das Hinspiel im September in Köln gewann der viermalige Weltmeister mit 3:1. Auch ein Sieg im Rückspiele stehe "über allem", betonte Nagelsmann und ergänzte: "Es ist nicht ratsam, immer die Tabelle zu lesen, wenn es noch nicht vorbei ist."