DFB-Elf gewarnt: "So Spiele sind trügerisch"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will Außenseiter Luxemburg in der WM-Qualifikation keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. "So Spiele sind immer ein bisschen trügerisch", sagte der Leipziger David Raum vor dem Duell mit dem 96. der Weltrangliste am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim.

"Man muss schauen", ergänzte er, "dass man mit der richtigen Mentalität rangeht, die richtige Einstellung zeigt, von der ersten bis zur letzten Minute - vor allem nach den jüngsten Spielen."

Aleksandar Pavlovic ergänzte, die Mannschaft habe "Bock" und wolle "zeigen, was wir drauf haben". Auch ein Rezept, wie der Underdog zu knacken sei, glaubt der Münchner zu kennen: "Einfach den Ball laufen lassen, Fußball spielen, Spaß haben am Spiel. Warten, bis eine Lücke frei ist. Da muss man schon Geduld haben."

Nach dem Stolperstart in die WM-Quali in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) sei "uns noch ein Tick mehr klar, dass wir da Vollgas geben müssen - und das werden wir auch machen", versprach Pavlovic: "Wir wollen alles geben, damit wir die Fans und alle anderen überzeugen können."

Woran es liegt, dass die DFB-Auswahl durch ein Wellental geht, konnten die beiden Profis am Dienstag im Teamquartier in Herzogenaurach nicht erklären. "Wenn es da einen Schalter gebe, würde ich ihn auch drücken", sagte Raum: "Wichtig ist, dass wir eine gewisse Balance reinkriegen. Die Trainer reden viel mit uns, jetzt schauen wir einfach, dass wir Selbstverständlichkeit reinkriegen in unser Spiel."