DFB-Frauen: Berger krankheitsbedingt abgereist

Torhüterin Ann-Katrin Berger steht den deutschen Fußballerinnen im zweiten Nations-League-Spiel gegen Österreich nicht zur Verfügung. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor der Partie am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) mitteilte, verließ die 34-Jährige vom US-Klub Gotham FC das Teamquartier aufgrund eines grippalen Infekts. Bereits am Vortag hatte Bundestrainer Christian Wück angekündigt, dass Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) in Nürnberg zwischen den Pfosten stehen wird.

Berger hatte zum Nations-League-Auftakt in den Niederlanden (2:2) am Freitag den Vorzug erhalten und ihre Aufgabe "sehr gut erledigt", wie Wück anschließend befand. Zur zweiten Länderspiel-Phase Anfang April möchte Wück im bislang offenen Kampf um die Nummer eins die Hierarchie der Torhüterinnen für die EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) festlegen. Für Johannes (25) wird es am Abend der zweite Einsatz unter dem neuen Bundestrainer.