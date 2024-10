DFB-Frauen: Jahresabschluss im EM-Land und gegen Italien

Die deutschen Fußballerinnen beschließen ihr erfolgreiches Länderspieljahr 2024 mit Tests im EM-Gastgeberland Schweiz und einem Heimspiel in Bochum. Im Ruhrstadion treffen die DFB-Frauen am 2. Dezember (20.30 Uhr/ARD) zum Jahresabschluss auf Italien. Zuvor erwartet das Team des neuen Bundestrainers Christian Wück ein Auswärtsspiel im Züricher Letzigrund (29. November, 20.00 Uhr/ZDF), einem der acht Spielorte der EURO 2025.

Wück, der nach dem Bronze-Gewinn der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris die Nachfolge von Horst Hrubesch angetreten hat, feiert zuvor noch sein Debüt bei der Frauen-Nationalmannschaft. Am 25. Oktober (20.30 Uhr) kommt es im Wembley-Stadion in London gegen die Europameisterinnen zur Neuauflage des EM-Finales von 2022 (1:2 n.V.).

Das erste Mal vor heimischer Kulisse steht Wück am 28. Oktober (18.10 Uhr) gegen Australien in Duisburg an der Seitenlinie. Dort werden auch Kapitänin Alexandra Popp, die langjährige Stammtorhüterin Merle Frohms und Abwehrspielerin Marina Hegering verabschiedet, die zuletzt ihren Rücktritt bekannt gegeben haben.