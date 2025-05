DFB-Frauen starten mit Knaak und Dallmann

Bundestrainer Christian Wück setzt im vorletzten Härtetest vor der Fußball-EM in der Innenverteidigung auf Rückkehrerin Rebecca Knaak neben Stammkraft Janina Minge. Zudem darf im Nations-League-Duell mit den Niederlanden in Bremen (20.30 Uhr/ZDF) Sarai Linder links in der Viererkette beginnen.