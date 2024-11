DFB-Team: Ausflug in den Freizeitpark

Erst sieben auf einen Streich, dann Achterbahn: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für ihr Offensivspektakel in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) unter anderem mit einem Besuch im Freizeitpark belohnt. Einige Spieler der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann schauten am Sonntag im Europa-Park in Rust vorbei.

Ein schlechtes Omen vor dem Jahresabschluss am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn? In Rust hatte sich jedenfalls auch schon das bosnische Team von Sergej Barbarez vor dem Duell am Samstagabend in Freiburg seinen Adrenalinkick geholt - und war dann von der deutschen Elf unsanft aus der Bahn geworfen worden.

Nagelsmann und Co. starten die letzte Dienstreise des EM-Jahres am Montagvormittag. Das Aufeinandertreffen mit Ungarn ist sportlich bedeutungslos: Der Gruppensieg in der Nationenliga und der damit verbundene Viertelfinaleinzug steht bereits fest.

Am 22. November wird der DFB-Elf in Nyon ein Gruppenzweiter als Gegner in der Runde der letzten acht Teams im März zugelost. Das erklärte Ziel von Nagelsmann ist das erstmalige Erreichen des Finalturniers im Juni, das der DFB ausrichten möchte.