DFB-Team: Nagelsmann muss improvisieren

Julian Nagelsmann ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) wieder zum Improvisieren gezwungen. Der Bundestrainer muss weiterhin auf verletzte Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten.

Immerhin meldete sich Torhüter Oliver Baumann nach einem vorübergehenden Unwohlsein wieder rechtzeitig fit. Ob Nagelsmann davor eine Dreier- oder Viererkette spielen lässt, ist offen. Zuletzt hatte er nach der Auftakt-Blamage gegen die Slowakei (0:2) für das Duell mit Nordirland (3:1) auf ein Trio umgestellt. Sicher ist: Der genesene Nico Schlotterbeck kehrt zurück.

Im defensiven Mittelfeld ist Kapitän Joshua Kimmich gesetzt, neben ihm wird sein Münchner Klubkollege Aleksandar Pavlovic erwartet. Auch Florian Wirtz und Serge Gnabry haben ihren Platz sicher. Der formstarke Nick Woltemade soll nach seinem überwundenen grippalen Infekt von Beginn an stürmen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/6 Länderspiele) - Tah/Bayern München (29/39), Anton/Borussia Dortmund (9/0), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (25/20) - Adeyemi/Borussia Dortmund (23/9), Kimmich/Bayern München (30/103), Pavlovic/Bayern München (21/5), Raum/RB Leipzig (27/30) - Gnabry/Bayern München (30/53), Wirtz/FC Liverpool (22/33) - Woltemade/Newcastle United (23/4) - Trainer: Nagelsmann

Luxemburg: Moris/Khaleej FC (35/75) - Jans/SK Beveren (33/116), Mahmutovic/NAC Breda (28/39), Korac/FC Venedig (23/15), Carlson/SKN St. Pölten (27/66), Bohnert/SC Bastia (27/56) - Olesen/SpVgg Greuther Fürth (24/32), Martins/Spartak Moskau (28/75), Barreiro/Benfica Lissabon (25/67) - Dardari/FC Augsburg (20/6), Borges Sanches/Heracles Almelo (21/28) - Trainer: Strasser

Schiedsrichter: Nenad Minakovic (Serbien)