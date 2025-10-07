DFB-Team weiter ohne Woltemade und Baumann

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in der Vorbereitung auf die wegweisenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland weiter auf Sturm-Hoffnung Nick Woltemade und Torwart Oliver Baumann verzichten. Das Duo fehlte beim Teamtraining am Dienstag in Herzogenaurach.

Ob und wann der erkrankte Woltemade zur DFB-Auswahl stoßen kann, ist offen. Baumann, der am Montag nach der Ankunft im Mannschaftsquartier über Übelkeit geklagt hatte, geht es inzwischen besser, er übte individuell im Gym.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plagen vor den Spielen gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) einige Personalprobleme. Torhüter Marc-André ter Stegen, Magier Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst fehlen allesamt verletzt.

Woltemade ist im Angriff als Neuner eigentlich fest eingeplant. Auch Baumann soll beide Spiele bestreiten. Sicherheitshalber hatte Nagelsmann den Freiburger Schlussmann Noah Atubolu erstmals dazugeholt, der am Dienstag mittrainierte. Er soll unabhängig vom Gesundheitszustand Baumanns bei der Nationalelf bleiben.