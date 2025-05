DFB-Testlauf mit Oberdorf - EM-Entscheidung "nicht gefallen"

DFB-Einladung ja, Nominierung nein: Die von einem Kreuzbandriss genesene Schlüsselspielerin Lena Oberdorf kehrt für die letzten Länderspiele vor der EM zurück in den Kreis der Frauen-Nationalmannschaft - allerdings soll sie in den Nations-League-Partien gegen die Niederlande (30. Mai) und in Österreich (3. Juni) noch nicht zum Einsatz kommen. Auch eine Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Teilnahme der 23-Jährigen an der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sei "noch nicht gefallen", sagte Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung.