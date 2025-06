DFB und DFL erhöhen Fördersummen für Fanprojekte

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollen Fanprojekte künftig mit mehr Geld unterstützen. Wie die DFL in einer Mitteilung erklärte, einigten sich die Verbände auf eine Anhebung des jährlichen Höchstbetrags zur Förderung. Die Projekte sollen im Jahr 2026 mit bis zu 165.000 Euro bezuschusst werden, in den folgenden zwei Jahren soll die Summe jeweils um 5000 Euro angehoben werden.

Die Anhebung trage "dem großen Zulauf in die Fanszenen" und den "gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung", hieß es in der Mitteilung. Die Mitfinanzierung von Fanprojekten ist nach dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) grundsätzlich Sache von Ländern und Kommunen, DFB und DFL haben sich jedoch "bereit erklärt, in ihrer jeweiligen Zuständigkeit für die Bundesliga und 2. Bundesliga (DFL) bzw. Dritte Liga und darunter (DFB) den Förderbetrag jeweils zu verdoppeln", heißt es.

Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf seien die Projekte "wichtige Anlaufstellen insbesondere für junge Fans" und hätten "einen erheblichen Anteil daran, dass das Stadionerlebnis in Deutschland sicher ist". Sowohl DFB als auch DFL seien über die bisherigen Investitionen hinaus bereit, "künftig noch mehr zu tun", sagte Neuendorf. Bislang lag der Höchstbetrag bei 150.000 Euro.