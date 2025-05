Di Salvo über Moukoko: EM-Nominierung "nicht verdient"

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat die Nichtnominierung von Youssoufa Moukoko für die U21-EM mit der fehlenden Spielpraxis des Stürmers begründet. "Wir sind alle sehr traurig über die Entwicklung in Nizza", sagte Di Salvo am Mittwoch. Moukoko habe nach einem Telefonat im Frühjahr bereits gewusst, dass er es ohne mehr Einsätze "nicht verdient hat und auch nicht damit rechnen kann, eingeladen zu werden".

Moukoko (20) war in der EM-Qualifikation mit sechs Treffern noch Deutschlands bester Torschütze, gehörte aber schon bei den letzten zwei Länderspielen nicht mehr zum U21-Aufgebot. Bei den Europameisterschaften 2021 (ohne Einsatz) und 2023 hatte er noch zum deutschen Kader gehört. Beim französischen Erstligisten OGC Nizza hat die Leihgabe von Borussia Dortmund aber in diesem Jahr in der Liga fast gar nicht mehr gespielt.

"20 Minuten, das ist einfach zu wenig, und das ist ihm auch bewusst", sagte Di Salvo: "Wir haben alle gehofft, dass er mit Schwung zur EM kommen kann. Man muss letztlich die Zahlen sehen und bewerten. Es ist sehr schade, auch für ihn".

Beendet ist die U21-Karriere für Moukoko damit aber noch nicht. Theoretisch kann er auch bei der EM 2027 noch zum Einsatz kommen.