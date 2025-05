Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Mai

FUSSBALL: Nagelsmann nominiert Kader für Final Four in der Nations League

FUSSBALL: Relegationshinspiel zwischen Heidenheim und Elversberg

HANDBALL: Auslosung der Gruppen für die Heim-WM der Frauen

FUSSBALL: Julian Nagelsmann gibt um 11.00 Uhr den Kader für das Final Four der Nations League bekannt. Am 4. Juni trifft die DFB-Elf zunächst auf Portugal und spielt dann im Finale oder Spiel um Platz drei gegen Frankreich oder Spanien. Jamal Musiala dürfte nach seiner Verletzung zurückkehren und Nick Woltemade erstmals berufen werden. Neben der U21-EM, die am 11. Juni beginnt, könnte Woltemade auch in der Nations League auflaufen.

FUSSBALL: Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg spielen in der Relegation um einen Platz in der Bundesliga. Um 20.30 Uhr erwartet Heidenheim, der 16. der Erstliga-Saison, den Zweitliga-Dritten im eigenen Stadion. Am Montag wird dann das Rückspiel in Elversberg stattfinden.

HANDBALL: Die Vorrundengruppen für die vom 26. November bis zum 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden stattfindende Handball-WM werden ausgelost. Das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch wird bei der Auslosung um 18.00 Uhr im niederländischen s'Hertogenbosch u.a. neben Weltmeister Frankreich, Co-Gastgeber Niederlande und Europameister Norwegen in Lostopf eins sein. Die Vorrunde wird aus acht Gruppen bestehen, von denen sich jeweils die ersten drei für die Hauptrunde qualifizieren.