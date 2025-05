Ein "wahrer König": Hummels sagt "Ciao"

Die Minuten nach dem letzten Spiel seiner langen Profikarriere erlebte Mats Hummels als "wahrer König". So beschrieb die Gazzetta dello Sport die Momente des Abschieds, als sich die Fans im Turiner Olympiastadion vor dem Weltmeister von 2014 verneigten. "Hummels erhält den Applaus der gesamten Arena. Von den Fans umjubelt, defiliert Hummels zum letzten Mal vor der Tribüne nach dem 646. Match einer Bilderbuchkarriere", fasste die Zeitung die Szenen in Worte.

Im Interview mit DAZN nach dem Spiel zeigte sich der frühere Profi von Borussia Dortmund bewegt. "Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll. Ich bin glücklich, traurig, voller Emotionen", sagte der 36-Jährige: "Ich bin froh, dass wir es doch noch in die Europa League geschafft haben - auch wenn wir nur knapp an der Champions League vorbeigeschrammt sind."

In der 90. Minute eingewechselt, hatte der Innenverteidiger mit der AS Rom im letzten Einsatz seiner Fußballkarriere am Sonntag ein 2:0 (1:0) beim FC Turin geholt - und doch verpassten die Giallorossi die Königsklasse. Der fünfte Rang in der Abschlusstabelle reicht nur für die Europa League.

Dessen ungeachtet wurde Hummels von der Presse gefeiert: "Die Teamkollegen tragen Hummels und feiern sein letztes Spiel. Die letzten Minuten seiner Karriere sind dank der Hommage der Fans unvergesslich", schrieb Corriere dello Sport. "Hummels ist ein Champion, der zu spät nach Rom gekommen ist. Er war entscheidend in der Saisonphase, in der die Mannschaft mit Trainer Claudio Ranieri wieder den Weg aufwärts gefunden hat", kommentierte die römischen Tageszeitung "Il Messaggero".

Besonders freute sich Hummels darüber, im letzten Saisonspiel noch einmal auf dem Platz gestanden zu haben: "Ich bin stolz, dass ich einen Beitrag leisten konnte. Vielleicht war das der bestmögliche Abschluss für diese Saison."

Inzwischen sucht die AS Rom einen neuen Trainer als Nachfolger für Ranieri, der sein Amt mit dem Saisonende niederlegt. Als aussichtsreicher Kandidat für Ranieris Nachfolge gilt offenbar der aktuelle Coach des Erstligisten Como 1907, Cesc Fàbregas, der zwischenzeitlich auch bei Bayer Leverkusen im Gespräch war.