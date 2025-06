Elliott schwärmt von Woltemade: "Ein unglaublicher Spieler"

Der englische Fußballprofi Harvey Elliott hat nach dem Titelgewinn bei der U21-EM von DFB-Shootingstar Nick Woltemade geschwärmt. "Er ist ein unglaublicher Spieler, er war so gut dieses Turnier", sagte Elliott, der von der UEFA zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, nach dem dramatischen Finalsieg (3:2 nach Verlängerung) gegen die DFB-Auswahl.

In der Torschützenliste landete Elliott mit fünf Treffern auf Rang zwei hinter Woltemade (6). "Ich freue mich sehr für ihn und wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft", sagte der Flügelspieler vom FC Liverpool, der die Young Lions im Endspiel früh in Führung gebrachte hatte (5.). Für Elliott war es bereits der zweite EM-Titel mit Englands U21, schon 2023 in Rumänien und Georgien war er dabei.