Erstes Saisontor für Gosens - nächste Niederlage für Fiorentina

Erstes Saisontor für Robin Gosens, aber wieder keine Punkte für die AC Florenz. Beim 1:2 (0:0) bei der AC Mailand brachte der deutsche Nationalspieler die Gäste im Giuseppe-Meazza-Stadion in Führung (55.), doch Rafael Leao drehte das Spiel mit einem Doppelpack (63., 86./Foulelfmeter) und führte Milan in der italienischen Serie A durch den Dreier an die Tabellenspitze.

Mit weiterhin drei Punkten rutschte die nach sieben Spielen noch sieglose Fiorentina auf Abstiegsplatz 18 ab. Die Mailänder (16) verdrängten dagegen nach 24 Stunden Lokalrivale Inter wieder von Platz eins. Der 20-malige Meister hatte am Samstag bei der AS Rom gewonnen (1:0), die Nerazzurri liegen jetzt vor Titelverteidiger SSC Neapel und der Roma (alle 15 Punkte). Napoli kassierte ebenfalls am Samstag durch ein 0:1 beim FC Turin die zweite Saisonniederlage.